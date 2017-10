Lyon : Lopes ne veut pas lâcher Genesio « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 11/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très critiqué depuis plusieurs mois maintenant, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Bruno Genesio peut néanmoins compter sur le soutien de ses joueurs et notamment celui d'Anthony Lopes (27 ans, 8 matchs en L1 cette saison). "Il n’y a pas de pression du tout. Nous, on a entièrement confiance en Bruno Genesio, comme il a entièrement confiance en nous. Personne ne lâchera personne. On est un groupe assez extraordinaire, personne ne lâchera et on ira au bout avec nos idées en espérant être récompensés à la fin. On essaie de faire le moins attention possible aux rumeurs. Nous, ce qui nous importe, c’est d’être performants sur le terrain et de faire notre jeu le plus souvent possible. A la fin, on ne retient que le résultat", a indiqué le gardien lyonnais ce mercredi. En cours de route aussi on regarde le résultat, et après 8 journées, l'OL pointe à une modeste 8e place au classement. En cours de route aussi on regarde le résultat, et après 8 journées, l'OL pointe à une modeste 8e place au classement.

