Lyon : Genesio, pas atteint par les critiques

Mis une nouvelle fois sous pression par Jean-Michel Aulas qui a fait savoir cette semaine que l'Olympique Lyonnais atteindrait ses objectifs avec ou sans Bruno Genesio, l'entraîneur des Gones affirme être assez hermétique à tout cela. Comme il jure ne pas être atteint par les nombreuses critiques dont il fait l'objet depuis des mois.

"Non, je n’ai pas plus de pression que d’habitude. On est dans un club où les exigences sont très élevées. La pression, on l’a tous les jours. Quand on gagne, fait match nul ou perd. Je vis très bien les critiques. Je n’aime pas dire qu’on est dans l’urgence. Ce match face à Monaco (vendredi, 9e journée de Ligue 1), on doit le gagner par le jeu. On sait tous, et je l’ai dit, que les résultats ne sont pas conformes à nos attentes. C’est important de le gagner pour la confiance d’un groupe qui est jeune. Même si je ne perçois pas de signes montrant que cette confiance est atteinte", a fait savoir le technicien rhodanien en conférence de presse.

Après 8 journées, l'OL occupe la 8e place du classement mais à 3 points seulement du podium.