Ligue des nations : les quatre ligues dévoilées « Par Romain Rigaux - Le 11/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'UEFA a dévoilé ce mercredi la composition des quatre ligues pour la future Ligue de nations qui débutera en septembre 2018. Organisée lorsqu'il n'y aura pas de Coupe du monde ou d'Euro, cette nouvelle compétition concernera 55 nations réparties en fonction de leur place au classement UEFA à l'issue des qualifications pour le Mondial 2018. Ainsi, la Ligue A sera composée des douze meilleures nations. Elle sera divisée en quatre groupes de trois et chaque vainqueur disputera la phase finale qui se déroulera du 5 au 9 juin 2019. Les quatre derniers de la Ligue A seront relégués en Ligue B, également divisée en quatre groupes dont les vainqueurs seront promus en Ligue A. Un système de promotion-relégation que l'on retrouve pour la Ligue C, divisée en un groupe de trois et trois groupes de quatre, et en Ligue D, divisée en quatre groupes de quatre et sans relégation. A noter que la Ligue des nations offrira quatre places qualificatives pour l'Euro 2020. Ligue A : Allemagne, Portugal, Belgique, Espagne, France, Angleterre, Suisse, Italie, Pologne, Islande, Croatie, Pays-Bas. Ligue B : Autriche, Pays de Galles, Russie, Slovaquie, Suède, Ukraine, République d'Irlande, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord, Danemark, République tchèque, Turquie. Ligue C : Hongrie, Roumanie, Écosse, Slovénie, Grèce, Serbie, Albanie, Norvège, Monténégro, Israël, Bulgarie, Finlande, Chypre, Estonie, Lituanie. Ligue D : Azerbaïdjan, Macédoine, Belarus, Géorgie, Arménie, Lettonie, Îles Féroé, Luxembourg, Kazakhstan, Moldavie, Liechtenstein, Malte, Andorre, Kosovo, Saint-Marin, Gibraltar. Azerbaïdjan, Macédoine, Belarus, Géorgie, Arménie, Lettonie, Îles Féroé, Luxembourg, Kazakhstan, Moldavie, Liechtenstein, Malte, Andorre, Kosovo, Saint-Marin, Gibraltar.

