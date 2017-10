Audiences TV : un carton pour les Bleus !

Audiences TV : un carton pour les Bleu s ! « Par Romain Rigaux - Le 11/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les supporters de l'équipe de France ont répondu présents. 7,882 millions de téléspectateurs ont regardé la victoire des Bleus contre la Biélorussie (2-1) mardi soir sur TF1 pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Soit 30,8% de part d'audience. TF1 a réalisé le meilleur score de la soirée devant "Capitaine Marleau" sur France 3 (5,842 millions) et "Un éléphant, ça trompe énormément" sur France 2 (2,883 millions) en hommage à Jean Rochefort. C'est plus que lors des derniers matchs contre la Bulgarie (7,3 millions) et les Pays-Bas (7,6 millions), mais un peu moins que face au Luxembourg (8 millions). C'est plus que lors des derniers matchs contre la Bulgarie (7,3 millions) et les Pays-Bas (7,6 millions), mais un peu moins que face au Luxembourg (8 millions).

