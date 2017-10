OM : Mitroglou, Abdennour prévient les gardiens « Par Romain Lantheaume - Le 11/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté dans les dernières minutes du mercato, l’attaquant Kostas Mitroglou (29 ans, 1 apparition toutes compétitions cette saison) a été freiné par des pépins physiques et n’a disputé que 11 minutes depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Malgré ces débuts compliqués, le Grec va martyriser plus d’un gardien en Ligue 1 à en croire son coéquipier Aymen Abdennour (28 ans, 1 match en L1 cette saison). "Il est très gentil. C’est un joueur avec plein de qualités. J’ai fait quelques entraînements avec lui. C’est un vrai buteur. Il ne rate quasiment rien devant le but. C’est rare, a prévenu le défenseur central phocéen au site Foot Mercato. On aura besoin de lui cette saison. Ça va être un plus pour nous. Il va nous aider." L’ancien buteur de Benfica a profité de la trêve internationale pour se refaire une santé en sélection. L’ancien buteur de Benfica a profité de la trêve internationale pour se refaire une santé en sélection.

