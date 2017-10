EdF : Deschamps, Dugarry veut des conditions

Comme le président de la FFF, Noël Le Graët, l’a toujours laissé entendre, en cas de qualification à la Coupe du monde 2018, le sélectionneur Didier Deschamps va prolonger son contrat qui s’achève après la compétition. Le billet pour la Russie désormais en poche, le Basque devrait prochainement rencontrer le dirigeant pour discuter de l’avenir. Mais pour le consultant Christophe Dugarry, reconduire "DD" avant le tournoi représente clairement une mauvaise idée.

"La prolongation de Deschamps est prévue dans les prochains mois, avant la Coupe du monde. Ce n’est pas possible après ce qu’on vient de voir depuis un an, même si on est qualifié, a déploré le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. Si on a de l’ambition et qu’on a envie que notre équipe retrouve une certaine grandeur footballistique, ce n’est pas possible. Sincèrement, on ne peut pas l’accepter. Il faut que Deschamps ait un objectif de résultat et de qualité de jeu."

Difficile d’imaginer que le souhait de l’ancien Bordelais sera exaucé…