CdM 2018 : Deschamps dégage 3 favoris « Par Romain Lantheaume - Le 11/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En disposant 2-1 de la Biélorussie mardi, l’équipe de France a validé son billet pour la Coupe du monde 2018. Mais malgré les joueurs de renom à sa disposition, le sélectionneur Didier Deschamps refuse de classer les Bleus parmi les favoris de la compétition. "Vous savez aussi bien que moi que deux nations européennes (l'Espagne et l'Allemagne) et une sud-américaine (le Brésil) ont de l'avance sur nous. Ils ont l'expérience. Mais ce que nous avons vécu va nous servir, a assuré le technicien français en conférence de presse. Quand on commence une compétition, on a évidemment l'ambition d'aller le plus loin possible. C'était le cas il y a quatre ans au Brésil. Maintenant, j'aurais l'air malin aujourd'hui de prétendre que nous allons nous imposer." Au vu des récentes difficultés de son équipe face à des adversaires largement à sa portée et de son jeu collectif encore balbutiant, on comprend Deschamps. Mais ce discours permet aussi d’éviter de mettre une pression supplémentaire sur les épaules de ses hommes. Au vu des récentes difficultés de son équipe face à des adversaires largement à sa portée et de son jeu collectif encore balbutiant, on comprend Deschamps. Mais ce discours permet aussi d’éviter de mettre une pression supplémentaire sur les épaules de ses hommes.

