EdF : D. Deschamps - "pas borgne ou aveugle"

En battant la Biélorussie (2-1) mardi, l’équipe de France a assuré sa qualification directe pour le Mondial 2018. Pour la qualité de jeu en revanche, comme face à la Bulgarie (1-0), il faudra repasser. Le sélectionneur Didier Deschamps ne nie pas ce constat.

"Vous retenez ce que vous voulez. Si on parle qualification et niveau de jeu, les deux ne sont pas indissociables. Après, je ne suis pas borgne ou aveugle, il y a beaucoup de choses à améliorer, a admis le technicien tricolore devant la presse. Chacun est libre de penser ce qu’il veut. Moi aussi. Offensivement, ça demande du temps. Il y a du travail dans toutes les lignes. Le haut niveau, c’est un renouvellement permanent. (…) J’ai apprécié ce qu’on est capable de faire par séquences. C’est de très bonne qualité. Après, le haut niveau c’est l’efficacité et on n’a pas fait mal à l’adversaire."

D’ici au voyage en Russie, les Bleus possèdent une marge de progression encore conséquente.