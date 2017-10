EdF : Giroud dépasse Benzema !

Cap symbolique pour Olivier Giroud (31 ans). Buteur avec beaucoup de réussite mardi face à la Biélorussie (2-1), l'attaquant a inscrit son 28e but en 68 sélections en équipe de France. Le sociétaire d'Arsenal dépasse ainsi Karim Benzema (29 ans, 81 sélections, 27 buts) et rejoint Youri Djorkaeff à la 7e place dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. A noter que l'ancien Montpelliérain affiche un ratio supérieur avec 0,41 but par match en moyenne contre 0,33 pour le Merengue et 0,34 pour le "Snake".

S'il reste loin de Thierry Henry et de ses 51 buts, le Gunner peut clairement espérer progresser encore au cours des prochains mois avec notamment David Trezeguet, 3e avec 34 buts, voire Michel Platini, 2e avec 41 unités, dans le viseur.