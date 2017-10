EdF : la fierté de Matuidi Par Romain Rigaux - Le 11/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'équipe de France a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2018 en s'imposant contre la Biélorussie (2-1) ce mardi soir. Après la rencontre, Blaise Matuidi évoquait sa fierté d'avoir emmené les Bleus en Russie et d'offrir cette joie aux supporters. "C'est magnifique, on a vu tout cet engouement, on a vu des gens heureux, et ça c'est le plus important, ça nous rend fiers de voir ces gens prendre énormément de plaisir, j'espère qu'ils seront nombreux à nous soutenir, j'en suis même sûr. On va savourer ça car ce n'est pas souvent qu'on se qualifie sans les barrages donc profitons", a déclaré le joueur de la Juventus Turin au micro de TF1.

News lue par 1920 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+