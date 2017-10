EdF : le soulagement de Giroud « Par Romain Rigaux - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de son 28e but en sélection contre la Biélorussie (2-1) ce mardi dans le dernier match des éliminatoires du Mondial 2018, Olivier Giroud (32 ans) est ravi de la qualification des Bleus. Même s'il reconnaît que le match n'a pas été simple. "On est allé la chercher celle-là, tout n'a pas été facile, ils ont été efficaces devant et dangereux jusqu'au bout, il a fallu se serrer les coudes. On est tous soulagés ce soir d'avoir fini cette campagne avec une qualification directe. Maintenant, on va pouvoir bosser les automatismes, les affinités, nos relations sur le terrain avec ce groupe qui vit super bien ensemble", a déclaré le Gunner au micro de TF1. En terminant première de son groupe, la France est directement qualifiée pour la Coupe du monde en Russie. En terminant première de son groupe, la France est directement qualifiée pour la Coupe du monde en Russie.

News lue par 1550 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+