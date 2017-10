CdM 2018 : les qualifiés et les barragistes « Par Romain Rigaux - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce mardi soir, deux nouvelles sélections européennes ont obtenu leur qualification pour le Mondial 2018 : la France et le Portugal. Les deux finalistes du dernier Euro rejoignent les 17 autres nations déjà assurées de voyager en Russie l'été prochain. Voici la liste des qualifiés pour le moment (19 sur 32) et des barragistes. Les qualifiés : Pays hôte : Russie. Europe : Belgique, Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Portugal, Pologne, Serbie, Islande. Afrique : Nigéria, Egypte. Amérique du Sud : Brésil. Asie : Iran, Japon, Corée du Sud, Arabie Saoudite. Amérique du nord, centrale et Caraïbes : Mexique, Costa Rica. Les barragistes : Europe : Italie, Croatie, Danemark, Suisse, Eire, Grèce, Irlande du Nord, Suède. Autres : Australie - barragiste de la zone Concacaf, Nouvelle-Zélande - barragiste de la zone AmSud. Australie - barragiste de la zone Concacaf, Nouvelle-Zélande - barragiste de la zone AmSud.

