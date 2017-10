EdF : "logique et normal" pour Deschamps

Evidemment satisfait après la victoire contre la Biélorussie (2-1), synonyme de qualification pour le Mondial 2018, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps ne s’est pas enflammé.

"Je suis très content pour les joueurs parce qu’ils le méritent. On est heureux, même si je sais bien que c’est logique et normal par rapport aux joueurs dont je dispose. On se qualifie directement mais on l’a fait. On y sera au mois de juin", a réagi le technicien sur TF1.