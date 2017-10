EdF : le Mondial, Griezmann est déjà ambitieux

Vainqueur face à la Biélorussie (2-1) ce mardi, l’équipe de France est qualifiée pour la Coupe du monde 2018. Objectif atteint pour les coéquipiers d’Antoine Griezmann (26 ans, 47 sélections et 18 buts), qui a déjà de grandes ambitions pour les Bleus.

"On va en Russie, c’était l’objectif depuis le début. On est très contents. Maintenant il faudra bien préparer cette belle histoire, cette belle Coupe du monde. On aura à coeur d’aller là-bas pour faire quelque chose de grand. Il faudra d’abord bien la préparer, travailler offensivement et défensivement. Et ensuite tout mettre de notre côté pour être prêts", a annoncé l’attaquant français au micro de TF1.