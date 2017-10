Bayern : Rummenigge ne lâche pas le PSG Par Romain Rigaux - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est un secret pour personne, le Bayern Munich n'apprécie pas les dépenses du Paris Saint-Germain. Le directeur général du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge, demande des sanctions lourdes contre les clubs ne respectant pas le fair-play financier, avec le PSG et Manchester City dans son viseur. "Quand vous avez de tels propriétaires, l'argent est relatif. Vous ne pouvez pas les punir avec des amendes. Mais c'est plus douloureux si vous leur refusez la licence ou si vous leur enlevez des points", a lâché le dirigeant bavarois à ESPN. Pour rappel, l'UEFA a ouvert une enquête sur les dépenses du PSG après les achats de Neymar et Kylian Mbappé cet été. Pour rappel, l'UEFA a ouvert une enquête sur les dépenses du PSG après les achats de Neymar et Kylian Mbappé cet été.

News lue par 1919 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+