PSG : Berchiche, sa priorité était la Real « Par Romain Rigaux - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a misé sur Yuri Berchiche cet été pour doubler le poste de latéral gauche après le départ à la retraite de Maxwell. Bien intégré et auteur de bonnes prestations sous ses nouvelles couleurs, le défenseur espagnol reconnaît cependant que sa priorité était de rester à la Real Sociedad cet été. "Pour moi, la priorité était de rester à la Real. J’ai attendu jusqu’au dernier moment et après avoir vu que la Real ne se manifestait pas, j’ai décidé de changer d’air, raconte le Parisien à Radio Euskadi. J’attendais un appel des dirigeants, pour voir quelles étaient leurs intentions. Après la saison que j’ai faite, en étant le joueur qui a joué le plus de minutes, en mettant des buts et en étant décisif dans des moments importants, j’estimais que je devais avoir l’avis du club. La Real ne l’a pas vu ainsi, ils ont préféré me vendre et donner une chance à Kévin Rodrigues, qui est plus jeune." Le PSG a su en profiter. Le PSG a su en profiter.

