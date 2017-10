CdM 2018 : France 2-1 Biélorussie (fini) « Par Romain Rigaux - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'équipe de France a fait le job ce mardi soir en s'imposant contre la Biélorussie (2-1) pour son dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Un succès qui valide la qualification pour le Mondial en Russie ! Entrés un peu timidement dans la partie, les Français n'étaient pas très dangereux en début de match. Kovalev faisait même passer un frisson dans le Stade de France avec une frappe du gauche qui ne trouvait pas le cadre. Cette action réveillait les Bleus, beaucoup plus incisifs offensivement. Il fallait un arrêt de Chernik pour détourner la tête de Varane, puis la barre transversale du gardien biélorusse pour repousser le coup de boule de Giroud. Les Tricolores étaient lancés ! Cette domination allait être récompensée avant la demi-heure de jeu puisque les hommes de Didier Deschamps ouvraient le score par Griezmann, bien servi par Matuidi (1-0, 27e). Le Stade de France pouvait exploser ! Contrairement au match en Bulgarie, les Français ne se relâchaient pas et enfonçaient le clou par Giroud (2-0, 33e) ! Assurés d'être qualifiés en cas de victoire, les Tricolores étaient sereins. Peut-être même un peu trop... Alors que La Marseillaise retentissait dans les tribunes, Saroka réduisait l'écart juste avant la pause pour relancer le suspense (2-1, 44e). Comme en première période, les Bleus reprenaient assez timidement. Plus vraiment dangereux, les Français subissaient même quelques frappes lointaines. Et malgré l'entrée de Mbappé, dont le nom était scandé dans les tribunes, la France livrait un second acte bien plus brouillon, tant offensivement que défensivement. Le jeune Parisien réveillait quand même le jeu français par ses dribbles et ses accélérations. On avait tout de même peu d'occasions à se mettre sous la dent... Mais l'essentiel était fait avec ce succès qui garantit la qualification pour la Coupe du monde 2018. Surtout que dans le même temps la Suède s'est finalement inclinée aux Pays-Bas (0-2). Mais l'essentiel était fait avec ce succès qui garantit la qualification pour la Coupe du monde 2018. Surtout que dans le même temps la Suède s'est finalement inclinée aux Pays-Bas (0-2).

News lue par 2209 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+