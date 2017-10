UEFA : le match PSG-Bayern dans le viseur « Par Romain Rigaux - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain s'expose à des sanctions de l'UEFA. Selon le quotidien Le Parisien, le club de la capitale est ciblé par la commission de discipline de l'instance européenne pour "encombrement des escaliers" et "allumage et jets de fumigènes", mais aussi pour un retard des joueurs parisiens en début de seconde période lors du dernier match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich (3-0). Les coéquipiers de Neymar sont revenus des vestiaires avec plus d'une minute de retard, explique le journal régional. Et le PSG avait déjà été sanctionné pour un fait similaire en 2013-2014, écopant d'une amende de 10 000 euros et d'une suspension d'un match avec sursis pour l'entraîneur de l'époque Laurent Blanc.

