Orléans : anomalies cardiaques pour Guié Guié « Par Romain Rigaux - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'attaquant ivoirien Abraham Guié Guié (31 ans) doit mettre un terme à sa carrière. Son club d'Orléans annonce que l'ancien Tourangeau souffre d'anomalies cardiaques "devenues incompatibles avec la poursuite en toute sécurité d'une carrière de sportif de haut niveau". "Les médecins m'ont bien expliqué les choses. C'est lié au muscle qu'il y a à côté de mon coeur. Le truc n'a pas bien évolué. Et ils m'ont dit qu'il fallait arrêter. Après, je remercie Dieu de m'avoir gardé jusque-là. J'aurais peut-être pu tomber sur un terrain. Aujourd'hui, je suis encore là, je vis. Et c'est aussi bien d'avoir détecté ce problème", a confié Guié Guié à la République du Centre. L'international ivoirien (2 sélections) était arrivé en France en 2010 et s'était fait remarquer à Tours avec 13 buts inscrits en Ligue 2 cette saison là. Il avait ensuite rejoint Nice mais n'avait pas convaincu, faisant l'objet de prêts à Lausanne-Sport et l'Apollon Limassol, où il sera transféré définitivement pour évoluer quatre ans à Chypre. Il était revenu en France cet été en signant à Orléans. L'international ivoirien (2 sélections) était arrivé en France en 2010 et s'était fait remarquer à Tours avec 13 buts inscrits en Ligue 2 cette saison là. Il avait ensuite rejoint Nice mais n'avait pas convaincu, faisant l'objet de prêts à Lausanne-Sport et l'Apollon Limassol, où il sera transféré définitivement pour évoluer quatre ans à Chypre. Il était revenu en France cet été en signant à Orléans.

News lue par 858 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+