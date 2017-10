Liverpool : Mané, la tuile...

Blessé aux adducteurs lors du match entre le Sénégal et le Cap Vert (2-0), en éliminatoires du Mondial 2018, Sadio Mané (25 ans, 5 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) pourrait être absent jusqu'à 6 semaines, a indiqué son club de Liverpool ce mardi. Un coup dur pour les Reds, privés de l'un de leurs meilleurs éléments pour les chocs face à Manchester United et Tottenham notamment, les 14 et 22 octobre prochains.