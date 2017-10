Lyon : deux cadors européens surveillent Fekir

Revenu à son meilleur niveau avec l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir (24 ans, 8 matchs et 5 buts en L1 cette saison) est par conséquent réapparu sur les tablettes de grands clubs européens. D'après le média spécialisé TMW, la Juventus Turin et l'Atletico Madrid suivraient de près l'attaquant et capitaine des Gones et pourraient même passer à l'action dès cet hiver.

Mais du côté lyonnais, un départ de l'international tricolore en janvier ne semble pas envisageable.