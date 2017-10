OM : Boli et son slip qui n'en pouvait plus Par Pierre-Damien Lacourte - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme beaucoup, Basile Boli avait un slip fétiche lorsqu'il évoluait à l'Olympique de Marseille. Un slip qui est devenu la propriété de Marcel Desailly en bout de course. "Il était blanc, raccommodé de partout, se souvient l'ancien défenseur marseillais, interrogé par France Football. C'était le slip que je portais lors de mon premier match pro avec Auxerre. Abedi (Pelé) ne voulait pourtant pas que je le porte face au Milan (en finale de la Ligue des Champions en 1993) puisqu'on avait perdu avec en 1991. Mais on a quand même gagné. Après, Marcel (Desailly) me l'a taxé. De toute façon, il n'en pouvait plus, ce slip." La dure vie d'un slip de footballeur... La dure vie d'un slip de footballeur...

News lue par 49 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+