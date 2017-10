PSG : Kakuta garde un mauvais souvenir d'Emery « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Aujourd'hui à Amiens, Gaël Kakuta (26 ans, 6 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a effectué une saison, en 2015-16, sous les ordres d'Unai Emery au FC Séville. Et le milieu offensif du promu picard garde visiblement un très mauvais souvenir de l'entraîneur parisien. "Je n’ai pas accroché avec le coach. Il a une façon spéciale de travailler qui ne me correspond pas. C’est même très particulier dans la préparation physique. On travaillait avec des câbles, on tirait des charges avec des ceintures, des gilets. Je m’y suis plié et j’ai accumulé les blessures. Ça n’allait pas. Emery est un coach qui veut tout commander. Il avait des principes et ne voulait pas s’adapter, raconte aujourd'hui Kakuta dans France Football. "Il m'a mis arrière gauche à l'entraînement, prétendument pour travailler différemment physiquement, poursuit l'attaquant amiénois. Là, on est entrés dans un bras de fer. J'avais l'impression qu'il voulait me faire craquer. Je l'ai laissé dans son délire. Une autre fois, dans une opposition, il me positionne en 6. Kevin (Gameiro) a crié : "Eh, Makelele !" J'ai rigolé, mais jaune… C'était trop. Je servais de cobaye." En 6, c'était un peu Yohan cobaye... En 6, c'était un peu Yohan cobaye...

