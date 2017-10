EdF : Griezmann intouchable, Dugarry s'agace « Par Romain Lantheaume - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un début de saison compliqué avec l'Atletico Madrid, l'attaquant Antoine Griezmann (26 ans, 46 sélections, 17 buts) reste aussi sur des dernières sorties assez ternes en équipe de France, à l'image de sa prestation de samedi en Bulgarie (1-0). Pour le consultant Christophe Dugarry, un petit passage sur le banc ne ferait pas de mal au natif de Mâcon. "Je suis tellement déçu par Antoine Griezmann. On lui a confié les clés du camion depuis l'Euro. L'équipe s'est faite autour de lui. Ça fait un an qu'il est de moins en moins bon et malgré tout, il est intouchable. Samedi encore, ce n'est pas lui qui sort, a déploré le consultant sur les ondes de RMC. Je suis déçu. C'est mon coup de gueule. (…) Il a le droit lui aussi d'être une fois de temps en temps sur le banc de touche. Contre la Biélorussie, je le mets sur le banc de touche." L'ancien Bordelais sera déçu d'apprendre que Didier Deschamps compte bel et bien maintenir sa confiance au Colchonero pour ce match déterminant ( L'ancien Bordelais sera déçu d'apprendre que Didier Deschamps compte bel et bien maintenir sa confiance au Colchonero pour ce match déterminant ( voir la brève de 08h46 ).

