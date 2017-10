Lyon : Genesio, un "type extraordinaire" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Encore très critiqué après un début de saison compliqué avec une 8e place en Ligue 1 et deux nuls en deux matchs de Ligue Europa, Bruno Genesio possède néanmoins quelques soutiens. A l'image de l'agent Frédéric Guerra qui estime qu'il est beaucoup trop facile d'accuser l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais de tous les maux du club rhodanien. "Bruno Genesio a fait le plus dur de ce qu’un homme peut faire : jouer dans un club, être entraîneur-adjoint et devenir entraîneur numéro 1. Forcément, puisqu’on le connaît, on le voit sur le marché, chez le boulanger, on a l’impression que c’est Monsieur tout le monde qui entraîne l’OL, mais c’est un type extraordinaire. Je n’arrive pas à comprendre comment on peut toujours attaquer un seul homme. Ce n’est pas possible, s'est emporté sur Olympique et Lyonnais celui qui gère notamment les intérêts de Maxime Gonalons. On a attaqué Claude Puel qui a réussi à Nice. Tout le monde attaque Bruno Genesio parce que c’est une proie facile. On parle de charisme, mais ça veut dire quoi le charisme ? (...) Si on en croit Twitter, il est alcoolique et il doit se faire soigner, mais ce sont des tweets à la con." Les sorties médiatiques de Jean-Michel Aulas n'apportent pas non plus beaucoup de crédit à Genesio ( Les sorties médiatiques de Jean-Michel Aulas n'apportent pas non plus beaucoup de crédit à Genesio ( voir la brève d'hier à 09h02 )...

