Lyon : Grenier agacé par les rumeurs

Dans l’impasse à l’Olympique Lyonnais où l’entraîneur Bruno Genesio ne compte plus sur lui, le milieu de terrain Clément Grenier (26 ans, 1 apparition en L1 cette saison) s’est récemment retrouvé au centre de rumeurs évoquant un possible départ en hiver. Alors qu’il est notamment question d’un intérêt de Metz (voir ici), le Gone a effectué une mise au point.

"Des rumeurs, des conneries, bref quand on ne sait pas quoi dire on se tait, merci ! Je suis Lyonnais et je travaille à fond pour mon club !", a lancé le Tricolore ce mardi sur Twitter. Cet été déjà, le natif d’Annonay était monté au créneau sur le réseau social pour démentir un départ.