Ballon d'Or : une règle modifiée « Par Romain Lantheaume - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Revenu dans le giron de France Football l’année passée, le Ballon d’Or avait alors connu plusieurs changements de règles avec le retour à un jury composé exclusivement de journalistes du monde entier. Cette année, une nouvelle évolution est à signaler puisque le magazine annonce que chaque votant va désormais désigner non plus trois mais cinq joueurs, comme c’était déjà le cas avant 2010. "Ainsi, le champ des possibles sera élargi pour chaque juré. Avec la possibilité de mettre davantage en valeur l'ensemble des 30 nommés, a expliqué 'FF'. Avec le barême de points suivant : six unités pour le premier, quatre pour le second, trois pour le troisième, deux pour le quatrième et un pour le cinquième." Lundi, le magazine a révélé l’identité des 30 joueurs en lice cette année (voir ici). Lundi, le magazine a révélé l’identité des 30 joueurs en lice cette année ().

