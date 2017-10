PSG : la Juve suit Meunier de près !

PSG : la Juve suit Meunier de prè s ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2020, le Paris Saint-Germain a déjà l'intention de prolonger Thomas Meunier (26 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison). Le club de la capitale sait que plusieurs grands clubs européens comptent passer à l'action en fin de saison si rien ne bouge pour l'international belge. A commencer par la Juventus Turin. Comme nous vous l'indiquions ce week-end, des émissaires du club piémontais étaient présents en Bosnie samedi dernier afin de suivre au plus près la prestation du latéral droit avec les Diables Rouges. La performance du défenseur, buteur et passeur décisif, n'a fait que renforcer l'intérêt de la Vieille Dame pour le joueur parisien. Car d'après Tuttosport, les Bianconeri auraient déjà prévu de superviser encore Meunier ces prochaines semaines...

