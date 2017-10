EdF : Deschamps et l'amour du public « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Face à la Biélorussie ce mardi (20h45, TF1), les Bleus pourront compter sur le soutien de leur public pour s'imposer et ainsi se qualifier directement pour la Coupe du monde 2018 sans même avoir à regarder le résultat de la Suède aux Pays-Bas. Le Stade de France affichera en effet complet pour ce dernier match de la phase de poules des éliminatoires du Mondial. Une vraie satisfaction pour Didier Deschamps. "Quelle que soit l'affiche, on n'est pas loin d'avoir 80.000 spectateurs. Il y a très peu d'autres sélections en Europe dans ce cas. Les gens aiment cette équipe et ont envie de l'encourager", soulignait le sélectionneur national hier lundi. Il est vrai que sur le papier pourtant, la Biélorussie ne présente pas de quoi faire se déplacer les foules. Il est vrai que sur le papier pourtant, la Biélorussie ne présente pas de quoi faire se déplacer les foules.

News lue par 4852 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+