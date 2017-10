Rennes : Ruello prend la parole « Par Romain Lantheaume - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un mercato ambitieux avec 37 millions d’euros dépensés, Rennes peine à lancer sa saison avec une décevante 15e place au classement et seulement une victoire après 8 journées de Ligue 1. Alors que les supporters réclament la tête de l’entraîneur Christian Gourcuff, le président René Ruello s’est exprimé sur la situation du club, en mettant quelque peu la pression sur le technicien. "Je ne suis absolument pas satisfait du classement actuel de l’équipe même si, avant la réception de Caen (0-1), nous restions sur trois matchs de très bonne qualité, a estimé le dirigeant sur le site officiel des Rouge et Noir. J'ai pleine confiance en ce groupe. (…) Je sais que Christian Gourcuff, son staff et les joueurs en ont pleinement conscience (de la situation sportive, ndlr). Il est maintenant impératif de gagner. (…) J’attends une réaction rapide du groupe et ce dès le prochain match à Guingamp (samedi, 20h, ndlr)." Gourcuff est prévenu.

