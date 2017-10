PSG : Henrique, un rêve nommé Kanté Par Romain Lantheaume - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête d’un renfort au poste de milieu défensif, le Paris Saint-Germain pourrait passer à l’action cet hiver. Mais le club de la capitale explore aussi plusieurs pistes dans ce secteur en vue du mercato d’été 2018. Dans cette optique, le quotidien Le Parisien révèle que le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, "aimerait engager" le milieu de terrain de Chelsea, N’Golo Kanté (26 ans, 7 matchs et 1 but en Premier League cette saison) ! Très séduisante, cette piste s’annonce néanmoins très compliquée puisque les Blues n’ont aucun intérêt à laisser filer leur poumon de l’entrejeu. Et même si c’était le cas, l’opération s’avérerait compliquée financièrement. En effet, l’actuel leader de Ligue 1 doit veiller à rester dans les clous du fair-play financier. Or, l’ancien Caennais est évalué à 50 millions d’euros au minimum. Ensuite, le PSG avait déjà tenté sa chance en 2016 et le Tricolore avait préféré rejoindre le club londonien. Samedi, il confiait encore ne pas regretter son choix, même s’il s’est montré élogieux à propos du vice-champion de France (voir ici). L’arrivée ou non d’un renfort à ce poste cet hiver et son standing (joueur de premier plan ou de complément) permettront déjà d’en savoir plus quant aux intentions du PSG. Ensuite, le PSG avait déjà tenté sa chance en 2016 et le Tricolore avait préféré rejoindre le club londonien. Samedi, il confiait encore ne pas regretter son choix, même s’il s’est montré élogieux à propos du vice-champion de France (). L’arrivée ou non d’un renfort à ce poste cet hiver et son standing (joueur de premier plan ou de complément) permettront déjà d’en savoir plus quant aux intentions du PSG.

