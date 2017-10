Rennes : Ruello cherche un joker « Par Eric Bethsy - Le 09/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu à domicile par Caen (0-1) avant la trêve internationale, le Stade Rennais occupe la 15e place de Ligue 1, très loin des ambitions du club breton. Il faut dire que l’effectif de Christian Gourcuff n’est pas épargné par les blessures. Parmi les coups durs, la blessure de l’attaquant Ismaïla Sarr (malléole), absent jusqu’en 2018. C'est pourquoi le président René Ruello compte recruter un joueur supplémentaire. "Il n’y a pas qu’Ismaïla ! Sanjin Prcic, Mexer, Jordan Tell, Abdoulaye Diallo et Yoann Gourcuff sont également absents pour blessure ou en reviennent tout juste. C’est presque la moitié d’une équipe ! Il en découle une inexpérience et une jeunesse inédite sur notre banc", a souligné le dirigeant sur le site officiel de Rennes. "Ceci dit, nous recherchons activement un joker mais la réglementation impose qu’il évolue obligatoirement en France et les possibilités qui nous sont offertes sont extrêmement restreintes. Nous avons néanmoins pris des contacts", a révélé Ruello, prêt à remettre la main à la poche. "Ceci dit, nous recherchons activement un joker mais la réglementation impose qu’il évolue obligatoirement en France et les possibilités qui nous sont offertes sont extrêmement restreintes. Nous avons néanmoins pris des contacts", a révélé Ruello, prêt à remettre la main à la poche.

