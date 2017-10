ASSE : les regrets de Salibur

Parti pour rejoindre l’AS Saint-Etienne dans les dernières heures du mercato, l’attaquant Yannis Salibur (26 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) était finalement resté à Guingamp. La faute à quelques désaccords que l’ancien Lillois regrette toujours.

"C'était une déception parce que j'avais des envies de départ, a confié le Guingampais sur SFR Sport. C'est vrai que c'était assez avancé avec le président de l'AS Saint-Etienne. (...) On n'était pas en accord sur certains points, on aurait dû se mettre d'accord avant. C'est vrai que certaines choses ont été difficiles. Mais on fait avec et on avance."

De leur côté, les dirigeants stéphanois étaient très remontés contre Salibur après ce rebondissement.