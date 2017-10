EdF : Giroud titulaire contre la Biélorussie ?

EdF : Giroud titulaire contre la Biélorussi e ? « Par Eric Bethsy - Le 09/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux d’amener de la fraîcheur dans son équipe, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps n’a pourtant pas prévu de grands changements face à la Biélorussie mardi (20h45). Comme on pouvait s’y attendre, l’attaquant Alexandre Lacazette, décevant en Bulgarie (0-1 pour les Bleus) samedi, laissera sa place de titulaire à Olivier Giroud pour ce match décisif en vue d'une qualification pour le Mondial 2018. Pour épauler le meilleur buteur tricolore, le technicien devrait encore aligner Antoine Griezmann ainsi que Kylian Mbappé. Et hésiterait encore entre Thomas Lemar et Thomas Lemar pour le côté gauche, rapporte RMC. Vous l’aurez compris, les Bleus repasseront en 4-2-3-1 en l’absence de N’Golo Kanté, forfait. La compo probable de l'EdF : Lloris (c) - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Tolisso, Matuidi - Mbappé, Griezmann, Lemar (ou Payet) - Giroud. Lloris (c) - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Tolisso, Matuidi - Mbappé, Griezmann, Lemar (ou Payet) - Giroud.

News lue par 3303 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+