EdF : D. Deschamps - "pas les plus beaux" « Par Eric Bethsy - Le 09/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré la victoire en Bulgarie (0-1) samedi, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018, l’équipe de France a déçu en termes de jeu. Lucide, le sélectionneur Didier Deschamps l’a reconnu et a mis l’accent sur le manque d’automatisme entre ses hommes. "Le résultat est la chose la plus importante et mes joueurs vont apprendre. Les intentions sont toujours d'être le plus fluide possible, de maîtriser. Je ne me voile pas la face, on n'est pas les plus beaux, les meilleurs, a avoué le technicien en conférence de presse. J'ai des joueurs qui ont des qualités, mais il faut les aligner ensemble, qu'ils gagnent en complémentarité. Pour tous ceux qui ont joué (contre la Bulgarie, ndlr), ça va leur servir." Dans son explication, Deschamps pense sûrement aux attaquants Antoine Griezmann et Kylian Mbappé qui n’ont pas réussi à combiner à Sofia. Dans son explication, Deschamps pense sûrement aux attaquants Antoine Griezmann et Kylian Mbappé qui n’ont pas réussi à combiner à Sofia.

