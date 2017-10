Ballon d'Or : 5 nouveaux nommés dont Falcao !

Ballon d'Or : 5 nouveaux nommés dont Falca o ! « Par Damien Da Silva - Le 09/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Tout au long de la journée, le magazine France Football va dévoiler les noms des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2017. Plus tôt ce lundi (voir brèves 9h16, 12h04 et 14h03), le média français a révélé les 15 premiers noms avec notamment Neymar, N'Golo Kanté ou encore la surprise Edin Dzeko. Et à l'instant, 5 nouveaux joueurs ont été annoncés : Antoine Griezmann (France / Atletico Madrid), Toni Kroos (Allemagne / Real Madrid), Gianluigi Buffon (Italie / Juventus Turin), Sadio Mané (Sénégal / Liverpool) et Radamel Falcao (Colombie / AS Monaco). Le retour du capitaine monégasque dans cette liste (absent depuis 2013) représente également une surprise malgré sa belle saison. La liste des nommés (20/30) : Neymar (Brésil / Paris Saint-Germain) Luka Modric (Croatie / Real Madrid) Paulo Dybala (Argentin / Juventus Turin) Marcelo (Brésil / Real Madrid) N'Golo Kanté (France / Chelsea) Luis Suarez (Uruguay / FC Barcelone) Sergio Ramos (Espagne / Real Madrid) Jan Oblak (Slovénie / Atletico Madrid) Philippe Coutinho (Brésil / Liverpool) Dries Mertens (Belgique / Naples) Kevin De Bruyne (Belgique / Manchester City) Robert Lewandowski (Pologne / Bayern Munich) David De Gea (Espagne / Manchester United) Harry Kane (Angleterre / Tottenham) Edin Dzeko (Bosnie-Herzégovine / AS Roma) Antoine Griezmann (France / Atletico Madrid) Toni Kroos (Allemagne / Real Madrid) Gianluigi Buffon (Italie / Juventus Turin) Sadio Mané (Sénégal / Liverpool) Radamel Falcao (Colombie / AS Monaco) Radamel Falcao (Colombie / AS Monaco)

