ASSE : décision imminente pour Bamba

Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne Jonathan Bamba (21 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison) négocie une prolongation avec ses dirigeants. Mais pour le moment, les deux parties ne parviennent pas à s’entendre.

"On discute, a confirmé le co-président Roland Romeyer au Progrès. On l’a rencontré récemment avec ses deux agents et son frère. Il nous a dit qu’il était très heureux à Saint-Etienne, qu’il souhaitait rester. On verra. Que ce soit pour lui ou les autres, des décisions seront prises dans la semaine."

Selon les chiffres évoqués le mois dernier (), les exigences de l’ancien Angevin sont largement supérieures à la proposition de l’ASSE.