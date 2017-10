OM : Ocampos apprécie sa relation avec Garcia « Par Damien Da Silva - Le 09/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet été, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia a réalisé un choix fort en conservant Lucas Ocampos (23 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison), au détriment de Rémy Cabella, envoyé en prêt à l'AS Saint-Etienne. Auteur d'un excellent début de saison, l'ailier argentin se montre à la hauteur de la confiance de son coach. "On a une bonne relation, il y a une confiance réciproque, je le respecte beaucoup. (...) Je savoure. Le premier jour de stage en Suisse, on n’a pas beaucoup parlé, mais je voulais tout faire pour lui prouver que je méritais de rester. Je ne voulais pas repartir une nouvelle saison en prêt. Quand j’ai marqué contre Toulouse, c’était une belle manière de le remercier de m’avoir défendu en conférence de presse. Je veux lui démontrer à chaque match qu’il ne se trompe pas en me faisant jouer", a commenté Ocampos pour La Provence. Pour l'instant, Garcia ne doit pas regretter sa décision ! Pour l'instant, Garcia ne doit pas regretter sa décision !

