Lyon : Génésio a été approuvé par Ancelotti

Très contesté ces dernières semaines, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Bruno Génésio peut toujours compter sur le soutien de son président Jean-Michel Aulas (voir brève 9h02). Pour Eurosport, le dirigeant lyonnais a directement répondu aux détracteurs du technicien français.

"Il n'a jamais été un entraîneur principal, mais il fut adjoint pendant des années. On ne l'a pas trouvé au détour d'un terrain ou au café du coin. Bruno a fait un stage au Real Madrid et Carlo Ancelotti, alors entraîneur, nous a dit que c'était un garçon de grande qualité. Il a pris l'équipe quand elle était 12e et il a terminé 2e. L'an dernier, il finit 4e derrière le PSG et Monaco", a expliqué Aulas.

Le soutien d'Ancelotti ne sera sûrement pas suffisant pour calmer la gronde des fans des Gones envers Génésio.