EdF : Lizarazu veut revoir Giroud « Par Eric Bethsy - Le 09/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En manque de temps de jeu à Arsenal, l'attaquant de l'équipe de France Olivier Giroud (31 ans, 67 sélections et 27 buts) a perdu sa place de titulaire en Bulgarie (1-0) samedi lors des éliminatoires du Mondial 2018. Mais dans la mesure où ses concurrents n'ont pas brillé, Bixente Lizarazu estime que le sélectionneur Didier Deschamps ne doit pas enterrer le Gunner. "Il demeure chez les Bleus un pion très utile compte tenu de son profil unique, a analysé le consultant dans L'Equipe. Aucun des trois attaquants titularisés par Deschamps samedi n'est capable d'effectuer son travail de sape sur la défense adverse, ni d'offrir une présence imposante dans la surface de réparation. (...) Au-delà de son efficacité avérée, malgré ses quatre matchs de suite sans but en bleu, son profil atypique favorise l'expression de ceux qui l'entourent et une meilleure répartition des rôles et des espaces." "Elle met aussi en valeur l'activité offensive des latéraux. Samedi, il y a eu quelques bons centres mais jamais personne à la réception. Malgré l'émergence de nouveaux talents devant, Giroud ne doit pas être écarté de la course", a prévenu Lizarazu, qui ne serait pas surpris de voir l'ancien Montpelliérain titulaire face à la Biélorussie mardi (20h45 sur TF1). "Elle met aussi en valeur l'activité offensive des latéraux. Samedi, il y a eu quelques bons centres mais jamais personne à la réception. Malgré l'émergence de nouveaux talents devant, Giroud ne doit pas être écarté de la course", a prévenu Lizarazu, qui ne serait pas surpris de voir l'ancien Montpelliérain titulaire face à la Biélorussie mardi (20h45 sur TF1).

News lue par 5408 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+