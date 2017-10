Ballon d'Or : les 5 premiers nommés avec Kanté

Tout au long de la journée, le magazine France Football va dévoiler les noms des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2017. Ce matin, le média français a révélé les 5 premiers noms : Neymar (Brésil / Paris Saint-Germain), Luka Modric (Croatie / Real Madrid), Paulo Dybala (Argentin / Juventus Turin), Marcelo (Brésil / Real Madrid) et N'Golo Kanté (France / Chelsea).

Aucune surprise parmi les 5 premiers nommés, on notera que Neymar (25 ans, 6 matchs et 6 buts en L1 cette saison) sera bien évidemment encore un candidat au podium cette année. Absent de cette liste l'an dernier, Kanté (26 ans, 7 matchs et 1 but en Premier League cette saison) réalise une entrée totalement méritée dans le Top 30 du Ballon d'Or.