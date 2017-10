OM : l'objectif osé d'Ocampos

Remplaçant en début d’exercice, l’ailier de l’Olympique de Marseille Lucas Ocampos (23 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a gagné les faveurs du coach Rudi Garcia grâce à sa générosité et son efficacité. Et l’Argentin ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, lui qui envisage de porter le maillot de l’Albiceleste.

"Mon objectif, cette année, est de jouer le plus possible, de la meilleure manière et de tout donner à chaque match. Je veux réussir à devenir un joueur complet et à atteindre la sélection argentine, le but ultime pour un footballeur, a confié l’ancien Monégasque à La Provence. Je suis dans un grand club, le monde a les yeux rivés sur l'OM et la ligue française s'améliore énormément. Il y a une très grande possibilité qui s'ouvre cette année, car j'ai 23 ans et je me sens très mature. J'espère faire une grande saison et la terminer aussi bien que ce que je l'ai commencée."

En espérant que l’Argentine, en grand danger, se qualifiera pour le Mondial 2018 en Russie...