Arsenal : Giroud revient sur les pistes OM et OL « Par Damien Da Silva - Le 09/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion du dernier mercato d'été, l'attaquant d'Arsenal Olivier Giroud (31 ans, 7 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) a été courtisé par l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Mais finalement, l'international français a décidé de décliner toutes les propositions pour rester chez les Gunners. Une décision justifiée par l'ancien Montpelliérain au micro de Canal +. "J’ai beaucoup de respect pour l’OM. J’étais fan pendant des années, quand j’étais petit, avec Papin, Waddle et compagnie. J’ai aussi beaucoup de respect pour l’OL, il y a eu aussi un intérêt à un moment donné. Ce n’était pas par rapport à ces clubs, c’était par rapport à un retour en France. Je suis heureux en Angleterre. Je ne suis pas contre, ça me ferait plaisir en tout cas", a confié Giroud. La porte sera donc peut-être ouverte à l'avenir pour les clubs tricolores. La porte sera donc peut-être ouverte à l'avenir pour les clubs tricolores.

