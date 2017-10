Antalyaspor : l'OM et Lyon avaient sondé Nasri Par Romain Rigaux - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parti à Antalyaspor cet été, Samir Nasri (30 ans, 4 matchs et 2 buts en championnat cette saison) ne manquait pourtant pas de courtisans dans des championnats plus médiatisés. En France, Marseille et Lyon ont notamment sondé le milieu offensif. "On a eu une discussion, mais ça a été assez bref, avec Marseille, avec Lyon, avec l’AC Milan, et puis il y a eu Besiktas, Galatasaray et Antalya, a raconté l'ancien Marseillais dans une interview accordée à Canal+. J’ai fait treize ans au plus haut niveau, j’avais aussi besoin de couper, de partir autre part. Je n’ai jamais vu un pays avec autant de passion." Nasri a aussi reconnu avoir été contacté à deux reprises par le PSG, en 2011 et 2013. Il avait préféré partir à Manchester City la première fois, puis rester chez les Skyblues la seconde. Nasri a aussi reconnu avoir été contacté à deux reprises par le PSG, en 2011 et 2013. Il avait préféré partir à Manchester City la première fois, puis rester chez les Skyblues la seconde.

