EdF : Nasri explique sa brouille avec Deschamps « Par Romain Rigaux - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En 2014, Samir Nasri (30 ans, 4 matchs et 2 buts en championnat cette saison) a décidé de prendre sa retraite internationale en raison de ses relations orageuses avec le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps. Dans une interview accordée à Canal+, le milieu offensif d'Antalyaspor explique pourquoi la relation entre les deux hommes s'est détériorée. "J’ai du mal avec les gens qui ne sont pas entiers, qui ne sont pas francs. Je m’entendais bien avec lui quand il n’était pas entraineur de l’équipe de France. (...) Il me donnait des conseils sur pourquoi j'ai insulté le journaliste, de me calmer après ma célébration, j'avais une bonne relation avec lui. Et puis après, je n’ai pas accepté qu’après mes trois matchs de suspension il ne se donne pas la peine de me passer un coup de fil. Je ne joue pas au FC Lorient, je ne joue pas à Orléans, je joue à Manchester City, je suis titulaire, tu peux me passer un coup de fil", a expliqué l'ancien Marseillais. "Même si on a le même agent... je m’en fous que tu appelles Jean-Pierre Bernès, je préfère que tu me le dises à moi, qu’on ait une discussion entre nous. (...) Au moins c’est fait, c’est clair, c’est carré. Voir que je ne suis pas sur la liste, j’ai trouvé ça insultant. Tu m’as donné l’habitude de m’appeler ou discuter avec moi quand tu n’étais pas mon entraineur, et là que tu es mon entraineur, tu ne le fais pas, j’ai trouvé ça insultant", a-t-il poursuivi. Nasri a connu sa 41e et dernière sélection contre l'Ukraine (0-2), le 15 novembre 2013. Nasri a connu sa 41e et dernière sélection contre l'Ukraine (0-2), le 15 novembre 2013.

