EdF : Benzema-DD, Nasri relance la polémique « Par Romain Rigaux - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plus appelé en équipe de France depuis son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema avait expliqué en 2016 que le sélectionneur Didier Deschamps avait "cédé sous la pression d'une partie raciste de la France". Des propos qui avaient fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Interrogé sur le sujet, Samir Nasri évoque aussi un fond de racisme ambiant. "Pour moi, c'est oui. Parce que si on écoute le président Le Graët, lui est ouvert à ce qu'il revienne. Si Mathieu Valbuena était toujours en haut de l'affiche, et qu'il venait en équipe de France et que l'on ne sélectionne pas Benzema, OK. Parce que l'histoire est entre les deux, et qu'il faut faire un choix, et que l'autre c'est la victime, OK, dans ce cas-là oui. Mais, aujourd'hui, Mathieu Valbuena n'est plus dans l'actualité de l'équipe de France, pourquoi Benzema ne reviendrait pas ?", a déclaré le joueur d'Antalyaspor sur Canal+. Des propos qui devraient une nouvelle fois alimenter les débats. Des propos qui devraient une nouvelle fois alimenter les débats.

