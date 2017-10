Rennes : Brandon attend son heure

Grâce notamment à un but de Brandon (voir la brève du vendredi 6/10), Rennes a dominé Brest en amical vendredi (2-0). Recruté durant l'intersaison, l'attaquant espagnol de 22 ans n'a pourtant toujours pas disputé le moindre match officiel avec le club breton. Mais l'ancien pensionnaire du Real Majorque attend patiemment son heure.

"Je suis très content d’avoir inscrit mon premier but avec le Stade Rennais et d’avoir pu jouer sans problème les 90 minutes de la rencontre. Les jambes vont bien, je suis bien dans ma tête. L’équipe a bien travaillé, on n’a pas lâché. Beaucoup de choses ont été dites au sujet de mon adaptation. Il n’y aucun problème, je me sens très bien à Rennes. Je travaille au quotidien pour gagner la confiance du coach. Je sens que je progresse et je sais que mon heure viendra", a réagi l'attaquant rennais sur le site officiel des Rouge et Noir.

Rennes avait déboursé 3 millions d'euros pour arracher Brandon à Majorque durant l'intersaison.