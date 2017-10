Real : les deux stars de Tottenham visées ?

Après avoir raté Kylian Mbappé l'été dernier, le Real Madrid a l'intention de préparer très en amont le mercato estival 2018. Et d'après le quotidien espagnol Marca, les Merengue souhaiteraient d'ores et déjà s'offrir les deux stars de Tottenham : le milieu de terrain Dele Alli (21 ans, 7 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) et l'attaquant Harry Kane (24 ans, 7 matchs et 6 buts en Premier League cette saison).

Pour convaincre le club anglais de céder ses deux vedettes, le Real devra signer un gros, très gros chèque.