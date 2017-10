Montpellier : Der Zakarian se moque de son image

Souvent perçu comme un entraîneur davantage porté sur le combat que la technique, Michel Der Zakarian se moque de son image. L'entraîneur de Montpellier estime être un peu victime de sa communication, à laquelle il ne prête pas vraiment attention.

"C’est un problème de com'. Je ne sais certainement pas y faire. Mais, pour être franc, les étiquettes, je n’en ai rien à foutre ! La base du foot, c’est de gagner des matchs, si possible en faisant du spectacle. Et, pour ça, il faut savoir récupérer le ballon. Toutes les grandes équipes mettent une intensité et une agressivité énormes pour le faire. On oublie souvent de le remarquer", avance le technicien héraultais dans L'Equipe.

Après 8 journées, le MHSC de Der Zakarian occupe la 13e place du classement.