PSG : Pirlo ne se retrouve pas en Verratti « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Souvent annoncé comme le successeur d'Andrea Pirlo en sélection italienne, Marco Verratti (24 ans, 23 sélections, 1 but) tarde pour le moment à s'imposer au sein de la Squadra Azzurra. Et le champion du monde 2006 ne se retrouve pas beaucoup en le Parisien. "Verratti a tant de responsabilités, les feux des projecteurs sont toujours braqués sur lui et il y a eu aussi la question mercato de cet été avec Barcelone. Dès le premier match raté, les critiques arrivent. S'il me ressemble ? On ne joue pas au même poste et on a des caractéristiques différentes", a répondu l'ex-star de la Juventus Turin dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Il y a quand même quelques points communs entre les deux joueurs.

